Создать простой сервис анализа IP-пользователя

Добрый день, есть задача по селениум. Пишите те, кто имеет большой опыт работы с этой библиотекой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые разработчики!
Есть задачка на создание простенького веб-приложения.
Сценарий такой:
- юзер попадает на страницу сайта
- о нем мгновенно собирается информация, которая доступна из открытых источников
-- IP-адрес
-- Город
-- Страна
-- Провайдер
-- Расширение экрана
-- Девайс
-- Браузер
-- ...можно что-то добавить еще от себя ;)
- информация выводится на страницу
Нужно разработать саму логику работы (можно и нужно использовать open-source) и супер-простенький дизайн/верстку.
Предлагайте цены/сроки.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
- $10
Нужно подправить форму Подробнее по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/LPjl20SZqf2newЗакрыт2 года назад
Есть браузерное расширение https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/подаркус/надо подобное реализовать на карточке товарапо сути на карточке обычно есть кнопки сравнить и добавить в список желаний, рядом будет размещена иконка/кнопка которая должна работать по аналогии с расширением.Решение должно быть максимально унифицированным, ...Закрыт2 года назад
настроить сортировку каталога [url=https://inspektorpraci.eu/rabota-v-polshe]Поиск отзывов о вакансиях и работе в Польше. (inspektorpraci.eu)[/url] так, чтобы новые записи были в началеВеб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
При заполнении формы отзыва о фирме посетитель оставляет информацию о своей зарплате. Необходимо: 1. написать код, который бы выводил на сайт среднее значение зарплат из всех отзывов для данного работодателя за текущий год - предварительно отбросив ...Закрыт2 года назад
Как есть: счетчик отражает только действие 1 пользователя, который проставил свои галочки первым - любой следующий пользователь не может отразить свой выбор в тех полях, которыми воспользовался первый посетитель, потому что они уже заняты. 3 поля, ...Закрыт2 года назад
Создать скрипт регистрации авторизации. Предлагайте цены Нужен опытный специалист со знанием ООП.Закрыт2 года назад
В общем есть несколько групп, с открытыми стенами для публикации и поиска попутчиков в определеннном направлении. Задача такая:чтобы не постить в ручную одно и то же сообщение во всех группах и не повторять его через определённый ...Завершен2 года назад
- $1000
Есть полный дизайн админ-панели, нужно сделать фронт-энд часть одной роли, отмеченной в дизайне по названию страниц DISPATCHER (с возможностью масштабирования к другим ролям в дальнейшем и их поддержки, доработки новых фич - постоянное сотрудничество).[url=https://www.figma.com/file/LCJOMuExx5wxrJG3LeM784/SOLAI-WEBLANCER]https://www.figma.com/file/LCJOMuExx5wxrJG3LeM784/SOLAI-WEBLANCER[/url] - ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Скачал бесплатный html шалон лэндинг. Нужно сделать вывод статей на главной странице с информацией(категория статьи, дата публикации, заголовок,картинка, колличество комментариев, лайк, дизлайк. Нужно добавить в таком же стиле, две страницы:1)вывод одной статьи(заголовок,статья,дата публикации, ) с комментариями под ...Завершен2 года назад