Создать простой сервис анализа IP-пользователя

Веб-программированиеЗавершен8 заявок805 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, уважаемые разработчики!

Есть задачка на создание простенького веб-приложения.

Сценарий такой:

- юзер попадает на страницу сайта

- о нем мгновенно собирается информация, которая доступна из открытых источников

-- IP-адрес

-- Город

-- Страна

-- Провайдер

-- Расширение экрана

-- Девайс

-- Браузер

-- ...можно что-то добавить еще от себя ;)

- информация выводится на страницу

Нужно разработать саму логику работы (можно и нужно использовать open-source) и супер-простенький дизайн/верстку.

Предлагайте цены/сроки.

2 года назад
VMorgan
Вадим 
32 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
ilya_javaAndroid
Илья 
18 летГермания
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$120
5 дней
UAH
Все супер! Дякую!
Супер
  • Похожие заказы

  • Модулю битрикс

    Есть браузерное расширение https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/подаркус/надо подобное реализовать на карточке товарапо сути на карточке обычно есть кнопки сравнить и добавить в список желаний, рядом будет размещена иконка/кнопка которая должна работать по аналогии с расширением.Решение должно быть максимально унифицированным, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сайт yii2 - вытянуть среднее значение зп за текущий / предыдущий годы

    При заполнении формы отзыва о фирме посетитель оставляет информацию о своей зарплате. Необходимо: 1. написать код, который бы выводил на сайт среднее значение зарплат из всех отзывов для данного работодателя за текущий год - предварительно отбросив ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сайт yii2 - исправить счетчик полезных / недостоверных отзывов

    Как есть: счетчик отражает только действие 1 пользователя, который проставил свои галочки первым - любой следующий пользователь не может отразить свой выбор в тех полях, которыми воспользовался первый посетитель, потому что они уже заняты. 3 поля, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Бот для постинга в вк

    В общем есть несколько групп, с открытыми стенами для публикации и поиска попутчиков в определеннном направлении. Задача такая:чтобы не постить в ручную одно и то же сообщение во всех группах и не повторять его через определённый ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Front-end админ панели (одна роль) на Angular.js

    $1000

    Есть полный дизайн админ-панели, нужно сделать фронт-энд часть одной роли, отмеченной в дизайне по названию страниц DISPATCHER (с возможностью масштабирования к другим ролям в дальнейшем и их поддержки, доработки новых фич - постоянное сотрудничество).[url=https://www.figma.com/file/LCJOMuExx5wxrJG3LeM784/SOLAI-WEBLANCER]https://www.figma.com/file/LCJOMuExx5wxrJG3LeM784/SOLAI-WEBLANCER[/url] - ...

    Angular
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработать шаблон

    Скачал бесплатный html шалон лэндинг. Нужно сделать вывод статей на главной странице с информацией(категория статьи, дата публикации, заголовок,картинка, колличество комментариев, лайк, дизлайк. Нужно добавить в таком же стиле, две страницы:1)вывод одной статьи(заголовок,статья,дата публикации, ) с комментариями под ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад