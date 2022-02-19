Доработать шаблон

Есть скрипт. Выводит текст "как есть" и его анимирует. Надо текст заменить на фото, чтобы они анимировались по такому же принципу, как и текст. Оплата по готовности и проверке на сбер/юмани. Сразу цена/срок + тг. Скрипт во вложении.