Заменить анимированный фон на фото

Есть скрипт. Выводит текст "как есть" и его анимирует. Надо текст заменить на фото, чтобы они анимировались по такому же принципу, как и текст.

Оплата по готовности и проверке на сбер/юмани.

Сразу цена/срок + тг.

Скрипт во вложении.