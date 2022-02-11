Не работает кнопка на сайте

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок649 просмотров
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На сайте колесо, после получения скидки пользователю нужно нажать ок, на локальном хостинге и на впс кнопка нажимается, на хостинге от амазона не нажимается, нужно сделать что бы нажималась )

2 года назад
guest_164460620707
2 года в сервисе
Был
2 года назад