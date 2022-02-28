Разработка сайта

Добрый день! За любой обычный редирект, будь то htaccess, javascipt, php, либо с задержкой времени Гугл Адс, в течении некоторого времени выдает сайту Статус "Обход системы".Необходимо сделать такой редирект, который роботы Гугл(в том числе и с ...