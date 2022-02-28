Разработка сайта

$300
Веб-программированиеЗавершен1 заявка54 просмотра
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Разработка сайта-системы тестирования.

Подробности в файле ТЗ. Там же пример. Более подробные подробности в личной переписке.

Бюджет не более $300-320.

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2 года назад
sigourd
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
deadonmikz
Данияр 
30 летКазахстан
4 года в сервисе
Был
месяц назад
2 года назад
$300
12 дней
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