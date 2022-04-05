Поддержка сайта postal.kz

Время от времени необходимо обновлять сайт www.postal.kz и добавлять новый контент. Сайт на WP с Elementor. Сейчас назрела необходимость создать несколько страниц. Дизайн в Фигме: https://www.figma.com/file/LizYgShNeHg3LauIFAQN2w/Postal-Express?node-id=0%3A1

Limita — простая статическая страница.

Smog — более сложная по верстке и там один динамический модуль — видео в верхней части. Для этого планируется создать специальный канал на Ютюбе и загружать с какой-то периодичностью актуальные видео. Историю этих видео пользователь найдет перейдя по кнопке "История видео", макет — Smog History. Видится так, что при загрузке нового видео оно автоматически попадает в историю и появляется на основной странице. При загрузке более свежего, прежнее пододвигается в истории, а новое встает на его место. Также конечно нужна возможность удалять из истории уже неактуальные ролики.

Если какие-то моменты очень влияют на цену, готовы обсуждать их разумное упрощение.

Просьба давать оценку в долларах, часах и реальном времени выполнения работы.