React js frontend. Решить несколько проблем на проекте.

Добрый день.

У нас есть проект https://bottalk.io/

Нам необходимо поправить несколько багов в этом проекте.

Фронт написан на react.

Кратко про задачи, если заинтересует, то выдам доступ в трелло с более подробным описанием, картинками и видео.

1. При нажатии на кнопку происходит запрос на сервер, и если получаем статус 403, происходит редирект на страницу, а должно всплывать popup окошко. Popup компонент уже есть и срабатывает на другие элементы.

2. Есть список статей, отображается в табличной верстке, стоит setInterval(updateList), при каждом обновлении список схлопывается, показывает спинер и после загрузки обратно заменяется списком. Эта же функция используется для первой загрузки списка при заходе на страницу. Надо чтобы при обновлении, спиннер не заменял весь список, а просто где-то показывался, а обновление проходило без схлопывания и отрисовки заново всей таблицы.

3. есть два текстовых поля, при нажатии поле превращается в инпут, при уходе с него курсора оно првращается обратно в span, и отправляется запрос на сохранение. Нужно добавить логику поведения, Если в поле определенный текст, то при нажатии после установки инпута выделить текст внутри. При определенных значениях не отправлять запрос на сервер и покрасить поля красной окантовой с выводом ошибки.

доступы в gitlab.com, локальное окружение на ноде, бэк локально поднимать не нужно, можно настроить на stage сервер.