Редирект с трастового сайта

Нужно создать sitemap, который хостится на моём сайте, но содержащий только урлы с другого сайта (сайт Х). Эти адреса должны содержать hreflang и ссылаться на эквивалентный адрес на мой сайт, указывая, что это RU-версия сайта Х. Далее отправить этот sitemap через открытый редирект на сайте Х через механизм пинга от Google.