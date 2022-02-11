Интегрировать программу Калькуляции с Битрикс24

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки621 просмотр
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У нас есть такая программа:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiJTVNMROQQo7CWBx6cmwHGk-6hHkTxHB

написана она Object Pascal в Delphi.нам нужно интегрировать её в Битрикс24, чтобы как приложение открывалось внутри сделки.

2 года назад
tytovanata
Наталья 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
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