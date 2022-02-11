Реализация Three.js сцены. WebGL

Нужно так настроить
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Реализация Three.js сцены с возможностью манипулировании объектами (добавление, перемещение, удаление).
С возможностью отрисовки стен, проемов.
Должна быть выполнена в виде библиотеки.
Основная бизнес-логика будет реализована за пределами библиотеки.
Более подробные требования и макеты в прикреплённом архиве. Указанная сумма – для начала диалога.
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