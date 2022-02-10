Написать виджет для амоСРМ

Просто подписаться на дискорд, пройти верификацию лёгкую, и выходить из каналаhttps://discord.gg/xPcujpBFNn
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо реализовать виджет расчета стоимости оплаты услуги Поле Бюджет + поле Доставка - поле предоплата = поле Итоговая стоимость
см рис.
нужно сделать через javascript
Напишите сроки и стоимость
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