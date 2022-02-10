Написать виджет для амоСРМ

Веб-программированиеЗакрытнет заявок557 просмотров
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Необходимо реализовать виджет расчета стоимости оплаты услуги Поле Бюджет + поле Доставка - поле предоплата = поле Итоговая стоимость

см рис.

нужно сделать через javascript

Напишите сроки и стоимость

2 года назад
guest_16445006433669
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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