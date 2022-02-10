Добавить на сайт выгрузку отчета в PDF

Ищу специалиста готового перехватить часть работ по разработки Saas портала. Необходимо реализовать текущий беклог задач + новые модули. Стек технологий React, Redux, Redux form, TypeScript, CSS, HTML (вёрстка состоит из шаблона т.е. надо брать готовые блоки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть действующий сайт по анализу юридических лиц - https://controlrisk.ru/
Где пользователь получает отчет в веб версии (Пример прикрепляю)
Необходимо добавить кнопку "Скачать отчет" , после нажатия которой формировался пдф отчет и пользователь мог его скачать.
Необходимые знания исполнителя:Wordpress, php, myaql, jquery, +верстка
Не готовы работать с агентствами и посредниками
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