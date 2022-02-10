Добавить на сайт выгрузку отчета в PDF

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки1391 просмотр
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Есть действующий сайт по анализу юридических лиц - https://controlrisk.ru/

Где пользователь получает отчет в веб версии (Пример прикрепляю)

Необходимо добавить кнопку "Скачать отчет" , после нажатия которой формировался пдф отчет и пользователь мог его скачать.

Необходимые знания исполнителя:Wordpress, php, myaql, jquery, +верстка

Не готовы работать с агентствами и посредниками

2 года назад
linealexxx
Александр 
26 летРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад