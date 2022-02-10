Портал на "Symfony 4"

В магазине на Opencart http://test20.vsemesta.net/ нужно поправить меню, а именно: в мобильной версии чтобы можно было как кликнуть на название категории и открыть url категории, так и кликнуть на область рядом со стрелкой > и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ребят, ищем подрядчика на для сотрудничества на регулярной основе. Основная необходимость в знаниях Symfony, Laravel, WordPress, Vue.js.
Задачи, которые есть сейчас, по проекту на Symfony 5.
Есть портал. Он состоит из двух частей:
1 - новости, курсы, вебинары;
2- размещение объявлений.
Задача№1.
В л/к у пользователя есть пункт меню "уведомления", в который приходят все уведомления, получаемые им. Но чтобы увидеть, что что-то пришло, надо зайти в ЛК, кликнуть на пункт меню... Долго. Надо вынести каунтер ( отображение кол-ва сообщений) в хедер. Добавить значок колокольчика и в кружочке на нем кол-во непрочитанных уведомлений, если оно больше 0.
Задача №2
Есть в проекте объявления. Они делятся на типы: товары, услуги, совместные предложения. Хотим на главной странице создать блок на всю ширину (заголовок: «Найновiшi товари»), в котором должны выводиться 3 самых новых объявления, которые есть на портале. Но есть условие, что они не могут быть опубликованы одним и тем же пользователем.
То есть если я опубликовала 3 объявления и они самые новые на портале, то из них выведется только одно, а остальные выведутся от других пользователей.
!!! объявления для вывода в этом блоке, можно добавить и вручную. То есть админ заходит в админку, выбирает по id или названию нужное объявление, сохраняет его и оно отображается на главной до момента пока он его не сменит или у него не закончится срок действия.
Приоритет вывода объявлений - сначала выводятся добавленные в ручную, а потом уже автоматически самые новые. Но так как здесь всего 3 места работать должно следующим образом:
- если вручную выбрано 2, то третье выведется из новейших;
- если вручную выбраны все 3, то из новейших ничего не выводится;
- если вручную ничего не выбрано, то выводятся просто 3 новейших (не более одного товара от одного поставщика).
Эту секцию/блок можно вкл\выкл из админки.
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