Разработка формы оформления претензии на сайте 1С-Битрикс

Снять копию сайта (написан на Битрикс) и разработать форму оформления претензии на сайте (версия должна быть адаптивна для всех устройств), данные из которой потом передавать в 1С и получать обратно из 1С статус рассмотрения, и отправлять уведомление на почту после заполнения формы