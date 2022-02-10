Требуется сделать распознавание надписи ( желательно на PHP (в нижней части изображения на полосе. Реализовать хотелось бы следующим образом: 1. Берем изображение и вырезаем с него полосу снизу 2. Переводим полосу снизу в черно белое инвертированное представление 3. Переводим ...
Разработка формы оформления претензии на сайте 1С-Битрикс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Снять копию сайта (написан на Битрикс) и разработать форму оформления претензии на сайте (версия должна быть адаптивна для всех устройств), данные из которой потом передавать в 1С и получать обратно из 1С статус рассмотрения, и отправлять уведомление на почту после заполнения формы
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