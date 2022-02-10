Разработка формы оформления претензии на сайте 1С-Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки577 просмотров
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Снять копию сайта (написан на Битрикс) и разработать форму оформления претензии на сайте (версия должна быть адаптивна для всех устройств), данные из которой потом передавать в 1С и получать обратно из 1С статус рассмотрения, и отправлять уведомление на почту после заполнения формы

2 года назад
guest_16444715715314
2 года в сервисе
Был
2 года назад