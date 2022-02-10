Распознать текст на изображении

Требуется сделать распознавание надписи ( желательно на PHP (в нижней части изображения на полосе.

Реализовать хотелось бы следующим образом:

1. Берем изображение и вырезаем с него полосу снизу

2. Переводим полосу снизу в черно белое инвертированное представление

3. Переводим черно белое представление в массив из 0 и 1

4. Находим в данном массиве все символы (это области смежных 1)

5. Переводим массив каждого символа в строку и сравниваем с эталоном через расстояние Левенштейна (в php есть готовая функция для этого). Там где степень схожести наибольшая - и есть искомый символ.

6. Формируем посимвольно надпись с изображения.

Реализовать требуется без фреймворков и каких-то подключаемых библиотек. Работать должно быстро.

Или можете предложить ваш вариант реализации, который будет работать не хуже.

Примеры изображения более детальное тз скину в личку