Разработка модуля расчета стоимости верстки

Если кол-во дней меньше более чем в 2 раза стандартного, то сообщение

«Работы в указанные вами

сроки рассчитываются индивидуально, исходя из текущей загрузки наших

специалистов. оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами»

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Категории

стоимость 1 полосы

Стандартный срок производства = или больше

Если меньше указанного срока то ставим коэффициент

- Сборник стихов

90

7

1.5

- Художественная литература

100

14

1.5

- Учебники и нехудожественная литература

120

14

1.5

- Детская литература

140

10

1.5

- Семейная книга-альбом

180

14

1.5

- Фотоальбом

120

10

1.5

- Книга рецептов

200

14

1.5

- Годовой отчет, презентация, гайдбук

300

14

1.5

- Журнал

300

14

1.5

- Каталог продукции компании

250

14

1.5

- Брошюра

250

14

1.5

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