Добрый день. Мой сайт работает на движке CS-CART.

1. Необходимо скопировать проекционный калькулятор на мой сайт. Дизайн и данные берем отсюда www.projectorcentral.com/... Недостающие данные отсюда www.allprojectors.ru/ap_m... Нужен поиск, выбор бренда, выбор модели и расчеты (см. скрин).

1.1 Под дизайном предполагается, что калькулятор будет работать точно так же адаптивно как и на источнике.

1.2. Недостающие данные понадобятся для моделей, которых нет на первом сайте (модельный ряд США отличается от европейского).

2. Калькулятор должен вызываться скриптом, чтобы его можно было разместить на любой странице сайта, просто добавив ваш скрипт.

2.1 На сайте CS-CART по дефолту в разделах и карточке каждого товара есть кнопка "купить в один клик", которая вызывает поп-ап окно с формой заказа соответствующего товара = вместо формы заказа нужно сделать, чтобы показывался калькулятор соответствующей модели (см. скрин).