Нужен парсер вакансий сайта SuperJob, а именно чтобы программа могла парсить вакансии работодателей, собирая название компании, вакансию, имя, телефон в excel файл. Стоит учитывать, чтобы просматривать телефон с superjob, нужно иметь там регистрацию(регать акк можно на левый мейл, телефон для реги не обязателен)