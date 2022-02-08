Одностраничный сайт-лендинг продажи товара

Ищу исполнителя для настройки выгрузки товаров с сайта Sima-land.ru на сайт. Выгрузка по API https://www.sima-land.ru/api/v5/help/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Нужно создать одностраничный-лендинг о продаже акционного товара, с возможностью выбора 5 цветов.
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