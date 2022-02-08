Разработать CRM на vue

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок585 просмотров
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Необходимо разработать проект на vue.js по тз. Макеты, бекенд - готовы но не оттестированы, финальные фиксы только после работы в связке с

фронтом. Проект crm билинг автомойки. Скину макеты и ТЗ по запросу.

Бюджет по согласованию с исполнителем.

2 года назад
venomo
Иван 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад