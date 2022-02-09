Программист на самописный сайт

UPD. Увеличил оплату

Самописный сайт о китайском кино, писался на протяжение двадцати лет разными людьми, нужно знать PHP/MySQL/Python/ExtJS, желательно умение и в бэк, и в фронт.

Интересует исключительно долгосрочное сотрудничество с почасовой оплатой (15 долларов в час, считается только время, потраченное на код, время на разбирание и вникание не оплачивается). Много раз попадал на безответственных пропадающих людей, очень хотелось бы избежать такого.