Web приложение

Добрый день коллеги! Нужно подключить сервис определения текста из фото google Cloud Vision API в laravel Вот метод cloud.google.com/vision/docs/reference/rest/v1/images/annotate [list=1][*]Будем загружать фото паспорта, через сервис определять поля и заполнять их в базе[*]В случае если сервис не определил, вывести ...