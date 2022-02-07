Web приложение

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок613 просмотров
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Нужно написать простое Web приложение для ведения клиентов - расчет приходов и расходов по клиентам

Доп функции - оправка уведомлений по тригерам, вытаскивание статы с Google Ads средствами API Google

Думаю, предпочтительным языком для написания данного приложения будет JS, но я готов рассмотреть и другие варианты.

Более детальное ТЗ вышлю исполнителю

2 года назад
vadimsyzov
Вадим 
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
месяц назад