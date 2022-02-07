Разработка сайта Host CMS

Есть некий полуготовый код на фреймворке workerman. Нужно сделать следующее: 1. Написать клиента на js/jq для общения с сервером, передача GET параметров из формы html - возраст, пол, город, имя... html уже есть, некий js ...
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Нужна работка сайта на Host CMS. Оптимизация сайта, работа с каталогом, устранить мелкие ошибки.
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