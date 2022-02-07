Разработка сайта Host CMS

Добрый день. Необходимо разработать анимацию на three.js. Дизайнер, который делал анимацию - есть. То есть любой формат экспорта и вся информация будет предоставлена. Снизу прикрепляю пример одной из анимаций. Таких анимаций будет 3-5. [url=https://drive.google.com/file/d/1AOr2vaEJwKVtyUqm3Qp6GUPBcGvFeKV1/view?usp=sharing]https://drive.google.com/file/d/1AOr2vaEJwKVtyUqm3Qp6GUPBcGvFeKV1/view?usp=sharing [/url] Пишите пожалуйста только если имеется опыт ...