Сделать анимацию на three.js

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки695 просмотров
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Добрый день.

Необходимо разработать анимацию на three.js.

Дизайнер, который делал анимацию - есть. То есть любой формат экспорта и вся информация будет предоставлена.

Снизу прикрепляю пример одной из анимаций. Таких анимаций будет 3-5.

https://drive.google.com/file/d/1AOr2vaEJwKVtyUqm3Qp6GUPBcGvFeKV1/view?usp=sharing

Пишите пожалуйста только если имеется опыт и примеры.

Проекты на three.js под NDA не устраивают.

Спасибо.

2 года назад
valeriifilimono
Валерий 
31 годУкраина
4 года в сервисе
Был
21 день назад
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