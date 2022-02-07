Сделать анимацию на three.js

Добрый день.

Необходимо разработать анимацию на three.js.

Дизайнер, который делал анимацию - есть. То есть любой формат экспорта и вся информация будет предоставлена.

Снизу прикрепляю пример одной из анимаций. Таких анимаций будет 3-5.

https://drive.google.com/file/d/1AOr2vaEJwKVtyUqm3Qp6GUPBcGvFeKV1/view?usp=sharing

Пишите пожалуйста только если имеется опыт и примеры.

Проекты на three.js под NDA не устраивают.

Спасибо.