Календарь для бронирования

Необходимо настроить обновление xml файла ссылка на файл доступна по адресу :[url=https://rosholod.org/catalog_2.php]https://rosholod.org/catalog_2.php[/url] 1. У товаров будут только обновляться цены, добавляться новые товары не будут, обновляться будут только те товары которые уже есть в магазине связь с нашими товарами ...
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Нужен fullstack программист.
1. Взять за основу библиотеку календаря fullcalendar.io, прикрутить к нему БД (postgres или mysql) и реализовать добавление/удаление/редактирование записей (скриншоты интерфейса ниже). Календарь очень хорошо задокументирован, все базовые функции уже реализованы.
2. Бэкенд в идеале на питоне, можно и на php.
3. Верстка не требуется, дизайн условный.
Для работы можно использовать Vue, React или чистый js. Fullcalendar поддерживает интеграцию с любой из этих библиотек.
add_event.jpg - это скриншот добавления записи (синяя форма появляется слева при клике по любой ячейке дня и поля с датой заполняется автоматически)
edit_event.jpg - это скриншот редактирования/удаления записи (синяя форма слева появляется при клике по любой записи в календаре)
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