Календарь для бронирования

$70
Веб-программированиеЗавершен1 заявка806 просмотров
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Нужен fullstack программист.

1. Взять за основу библиотеку календаря fullcalendar.io, прикрутить к нему БД (postgres или mysql) и реализовать добавление/удаление/редактирование записей (скриншоты интерфейса ниже). Календарь очень хорошо задокументирован, все базовые функции уже реализованы.

2. Бэкенд в идеале на питоне, можно и на php.

3. Верстка не требуется, дизайн условный.

Для работы можно использовать Vue, React или чистый js. Fullcalendar поддерживает интеграцию с любой из этих библиотек.

add_event.jpg - это скриншот добавления записи (синяя форма появляется слева при клике по любой ячейке дня и поля с датой заполняется автоматически)

edit_event.jpg - это скриншот редактирования/удаления записи (синяя форма слева появляется при клике по любой записи в календаре)

2 года назад
Wharfadale
32 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
timofeimih
30 летЭстония
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
2 года назад
$70
1 день
RUB
Тимофей супер-оперативно выполнил задачу без нареканий. Рекомендую к сотрудничеству
Заказчик был весь проект на связи и быстро оплатил работу. Рекомендую к сотрудничеству.
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