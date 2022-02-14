Календарь для бронирования

Нужен fullstack программист.

1. Взять за основу библиотеку календаря fullcalendar.io, прикрутить к нему БД (postgres или mysql) и реализовать добавление/удаление/редактирование записей (скриншоты интерфейса ниже). Календарь очень хорошо задокументирован, все базовые функции уже реализованы.

2. Бэкенд в идеале на питоне, можно и на php.

3. Верстка не требуется, дизайн условный.

Для работы можно использовать Vue, React или чистый js. Fullcalendar поддерживает интеграцию с любой из этих библиотек.

add_event.jpg - это скриншот добавления записи (синяя форма появляется слева при клике по любой ячейке дня и поля с датой заполняется автоматически)

edit_event.jpg - это скриншот редактирования/удаления записи (синяя форма слева появляется при клике по любой записи в календаре)