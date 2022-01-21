Opencart 3 (ocstore) настроить автоматизацию XML файла

Необходимо настроить обновление xml файла

ссылка на файл доступна по адресу :https://rosholod.org/catalog_2.php

1. У товаров будут только обновляться цены, добавляться новые товары не будут, обновляться будут только те товары которые уже есть в магазине

связь с нашими товарами по артикулу

2. В файле поставщика у некоторых товаров нет артикула, но есть поле код, если артикул в файле пустой, то проверить поле "код"

3. Мне нужно чтобы после того как товар обновился в поле ISBN товара прописывалась дата (дата может прописываться текущего дня либо браться из этого файла она у них вверху прописана , дата должна прописываться у всех товаров из данного файла,даже если цена не изменилась

Обновление даты нам нужно чтобы понимать что товар все еще присутствует в файле

Вы можете как настроить через свою программу, так и через Диспетчер YML\XML v. 3.0 - он уже установлен на сайте. Раз в неделю должно происходить автоматическое обновление, можно через Cron можно еще как то