бот для телеги
Opencart 3 (ocstore) настроить автоматизацию XML файла
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Необходимо настроить обновление xml файла
ссылка на файл доступна по адресу :https://rosholod.org/catalog_2.php
1. У товаров будут только обновляться цены, добавляться новые товары не будут, обновляться будут только те товары которые уже есть в магазине
связь с нашими товарами по артикулу
2. В файле поставщика у некоторых товаров нет артикула, но есть поле код, если артикул в файле пустой, то проверить поле "код"
3. Мне нужно чтобы после того как товар обновился в поле ISBN товара прописывалась дата (дата может прописываться текущего дня либо браться из этого файла она у них вверху прописана , дата должна прописываться у всех товаров из данного файла,даже если цена не изменилась
Обновление даты нам нужно чтобы понимать что товар все еще присутствует в файле
Вы можете как настроить через свою программу, так и через Диспетчер YML\XML v. 3.0 - он уже установлен на сайте. Раз в неделю должно происходить автоматическое обновление, можно через Cron можно еще как то
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