Внести правки в исходный код программы JAVASCRIPT

Есть программа, которая привязывается к ПК и работает по аренде.

Весь код обфусцирован и написан на JS.

Нужно убрать привязку к железу и аренду, чтобы получилась просто программа, которая будет работать на всех ПК без привязок и без аренды.

Цену можно будет обсудить после полного ознокомления с кодом.