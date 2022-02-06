Скопировать сайт

Проект по обновлению сайта [url=http://vesveter.ru]vesveter.ru[/url] Можем разбить на этапы с разными исполнителями: [list=1][*] Необходимо перенести текстовый и медийный контент с сайта на движке Joomla. Реципиент на WordPress, с подготовленным шаблоном [url=http://new.vesveter.ru]new.vesveter.ru[/url] [*] Сохранить ссылочную структуру ...
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Условия оплаты: постоплата (до момента оплаты на вашем хостинге с последующим переносом
на мой хостинг)
Внимание! Безопасные сделки, договор и.т.д. не предлагать (исходники остаются у Вас до получения всех денег)
Всё включено в стоимость функционал, настройки, - модули , настройки платформы, переносы карточек товаров-цены, изображения, описания
и.т.д,)
По платформам
ПО CMS : OpenCart (так как бесплатно)
По каталогам: тильда , вордпрес.
Сроки (это зависит от вашего опыта) (Перенести, скопировать, натянуть думаю можно в течение дня) Вэб дизайн думаю тоже 1 день)
Главную страницу возможно придётся редактировать если не подойдет шаблон.
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