Скопировать сайт

https://shop-lot.ru/brand/razor/velosipedy/

https://ostriebritvi.ru/catalog/pomazki/?yclid=5480055284804354047

Условия оплаты: постоплата (до момента оплаты на вашем хостинге с последующим переносом

на мой хостинг)

Внимание! Безопасные сделки, договор и.т.д. не предлагать (исходники остаются у Вас до получения всех денег)

Всё включено в стоимость функционал, настройки, - модули , настройки платформы, переносы карточек товаров-цены, изображения, описания

и.т.д,)

По платформам

ПО CMS : OpenCart (так как бесплатно)

По каталогам: тильда , вордпрес.

Сроки (это зависит от вашего опыта) (Перенести, скопировать, натянуть думаю можно в течение дня) Вэб дизайн думаю тоже 1 день)

Главную страницу возможно придётся редактировать если не подойдет шаблон.