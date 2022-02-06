Скопировать сайт

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки1433 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Скопировать сайт

https://shop-lot.ru/brand/razor/velosipedy/

https://ostriebritvi.ru/catalog/pomazki/?yclid=5480055284804354047

Условия оплаты: постоплата (до момента оплаты на вашем хостинге с последующим переносом

на мой хостинг)

Внимание! Безопасные сделки, договор и.т.д. не предлагать (исходники остаются у Вас до получения всех денег)

Всё включено в стоимость функционал, настройки, - модули , настройки платформы, переносы карточек товаров-цены, изображения, описания

и.т.д,)

По платформам

ПО CMS : OpenCart (так как бесплатно)

По каталогам: тильда , вордпрес.

Сроки (это зависит от вашего опыта) (Перенести, скопировать, натянуть думаю можно в течение дня) Вэб дизайн думаю тоже 1 день)

Главную страницу возможно придётся редактировать если не подойдет шаблон.

2 года назад
ozl74
40 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Перенести сайт с Joomla на WP сохранив визуал и контент

    Проект по обновлению сайта [url=http://vesveter.ru]vesveter.ru[/url] Можем разбить на этапы с разными исполнителями: [list=1][*] Необходимо перенести текстовый и медийный контент с сайта на движке Joomla. Реципиент на WordPress, с подготовленным шаблоном [url=http://new.vesveter.ru]new.vesveter.ru[/url] [*] Сохранить ссылочную структуру ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Калькулятор на Pyton

    $2

    Мне нужен калькулятор с графическим интерфейсом с помощью entry. Должен быть абсолютно простым. И иметь функции как в прикрепленном документе. Короче должен быть калькулятор как в прикрепленном документе, но чтобы не сказали что я его ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Скрипт для скачивания картинок

    Написать скрипт для скачивания картинок с сайта hard-tuning.ruНа сайте есть товары, к товарам картинки , но они с логотипом. Требуется убрать в сылкалках /папки/ и лого не будет, сохранить картинки в папки с названием товара ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Настройку расширения Wholesale for WooCommerce

    Мне нужна помощь в завершении настройки WooCommerce расширения Wholesale For WooCommerce. Особенно ... Перенаправление регистрации клиента на my-account вместо wp-login Конфигурация страницы мой аккаунт Настройка ролей оптовых клиентов для разных уровней скидок Использование минимального количества настроек PHP и CSS ...

    WooCommerce
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Генератор поисковых запросов для prom.ua

    Нужна программа которая будет генерировать ключевые слова для prom.ua как в примере Файл "на входе" такой Файл мы имеем на в ходе в программу в нём не заполнен столбец "поисковые запросы" Файл после работы подобного генератора "на ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать или скопировать калькулятор

    $100

    Здравствуйте, нужно сделать или скопировать калькулятор https://www.aceodds.com/bet-calculator.html На выходе нужен чистый HTML без каких-либо стилей или стороннего кода. Если будете копировать JS, тогда в нем нужно оставить только код, который касается калькулятора.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Скопировать сайт

    $30

    Нужно сделать копию сайта https://www.dobryj-pasechnik.ru/ Сколько нужно времени чтобы сделать такой же сайт со всеми функциями сайта Изображения и текста будут предоставлены

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад