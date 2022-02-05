Разработать бот кликер на андроид или ПК

Для проектной работы требуется специалист уровня middle/middle+, способный быстро влиться в рабочий процесс и приложить свои опыт и таланты для завершения текущей стадии разработки. -- Проект - онлайн интеллектуальная игра. Рефакторинг. Область - игровые клиенты (фронтенд). Стадия ...
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