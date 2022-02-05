Прохождение модерации, публикация расширений в вебсторе Chrome

Добрый день.

Нужно разместить в хромсторе расширения, пройти модерацию. Если при модерации будут ругаться, исправить расширение или написать понятную для разработчика задачу к исправлению. Расширения и аккаунты предоставлю.

В отклике укажите:

1. Есть ли успешный опыт по размещению расширений

2. Ставку в час

3. Часовой пояс

4. Юзернейм в телеграме