Нужно написать плагин под CMS LiteCart is 2.1.6. и LiteCart 2.3.2

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка1280 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать плагин под CMS LiteCart is 2.1.6. и LiteCart 2.3.2 для системы https://beezyycashier.com/api-doc.html#/

За пример нужно взять плагин под opencart https://github.com/BeeZyyCashier/opencart_3

Должна быть возможность добавлять платежные методы их у проекта может быть несколько.

Требования по написанию плагинов для интеграции

  • Плагин должен поддерживать мультиязычность. По умолчанию должны быть представлены переводы для языков: RU, EN.
  • Плагин должен содержать Readme файл с описанием процесса установки этого плагина.
  • Исполнитель обязан провести локальное, а если возможно то и лайв, тестирование написанного плагина (тестирование: кода, логики, внешнего вида, процесса установки) прежде

    чем передавать плагин в лайв тест заказчику (то есть нам).

  • Работа считается выполненной после проверки работоспособности плагина (в лайв режиме) и после проверки кода на соответствие требованиям по качеству. Качество кода и реализованной логики

    • Все функции и методы должны содержать: описание, список принимаемых аргументов, результат, который возвращает функция. Все это должно быть оформлено в виде phpDoc комментариев к функции.
    • Логика должна предусматривать обработку ошибок (выдавать сообщения об ошибках пользователям, логировать ошибки и т.д.)
    • Очень желательно, но не обязательно для обработки http запросов использовать специализированные, хорошо протестированные инструменты. Пример: Symfony Request https://github.com/symfony/http-foundation/blob/5.4/Request.php
    • Http ответы должны следовать стандарту HTTP. Ответ должен содержать необходимые заголовки и возвращать http код ответа соответствующий выполненной логике.https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_заголовков_HTTP https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_кодов_состояния_HTTP
    • Очень желательно, но не обязательно для отправки http ответов использовать специализированные, хорошо протестированные инструменты. Пример: Symfony Response https://github.com/symfony/http-foundation/blob/5.4/Response.php
    • Для проверки код должен быть выложен в git репозиторий на Github или Bitbucket.
    • В Readme должна быть краткая инструкция, что необходимо менять для совместимости с новыми версиями интегрируемой системы (например, какие параметры необходимо менять и где при появлении новых версий Wordpress.)
2 года назад
guest_16440568150878
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Сделать SSR Рендеринг для проекта на VUE

    Необходимо сделать рендеринг на стороне сервера для проекта выполненного фронтом на Vue 3 + Typescript. (GitHub) Бэкэнд уже написан (Django + Django Rest Framework), API сделано. Ссылка на проект [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3omJiwX]https://bit.ly/3omJiwX[/url] Объем работ: - Главная - Страница о компании - Страница Ипотека - ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Cбор данных с устройства Arduino и их отображения в web-интерфейсе

    Приветствую! Есть несколько однотипных простых устройств на основе ESP-32S ESP-32 + тензо-датчик (весы) подключающееся к Wi-Fi. Прошивка устройств уже есть, возможно потребуются небольшие корректировки. Необходимо разработать: -бэк, собирающий с них данные, складывающий в бд и предоставляющий ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Программист JavaScript

    Разработка и поддержка скриптов на JavaSript, знание php не обязательно, но приветствуется. Имеется подробная документация что и как делать. Постоянное сотрудничество только после прохождения ОПЛАЧИВАЕМОГО тестового задания (5000 руб.) Нужно изучить документацию и написать скрипт, документация в архиве. Тестовое ...

    Javascript
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Плагин для Chrome (Ads power)

    $160

    Требуется плагин для набивки cookies : 1. Вбив запросов в поисковик 2. Переход на ресурс 3. Медленный скролл и переходы внутри сайта по ссылкам , нажатие на раскрытие новости (при отсутствие пагинации) 4. Закрытие вкладки и переход к следующему ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка Launchpad платформы для PreSale BSC network

    Написать платформу для проведения PreSale в сети BSC Создание лаунчпада Лаунпад лист Создание блокировки токенов. Список заблокированных токенов Админ панель с редактируемыми данными( Изменить данные,изменение трендов). Больше деталей в переписке. Скриншоты похожего проектва ниже по ссылкам. http://joxi.ru/eAOwdvjFvGNqzA http://joxi.ru/a2XwXvPFQpRKBm http://joxi.ru/4AkWqjxcjVvBwA

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Найти документацию (API колы) по NFT данным с маркетплейсов

    !!! Только для тех, кто в теме крипты и NFT !!! Есть такой сайт https://www.gwei.at/ на котором в реальном времени отображаются стоимости взаимодействия с той или иной площадкой по продаже NFT.  Нужно найти документацию (API колы?!) по площадкам, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Написать chatbot на php

    Добрый день платформы (обсуждаемо) -viber -whatsap -facebook -telegram Язык: php Схема работы - только выбор из предлагаемых опций, подтверждение через кастамное сообщение Пример - выберите услугу завтрак|обед|ужин - выберите блюда мясо|рыба|птица спасибо, ваш заказ подтвержден ASAP

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Программирование вебсайта

    Нужен супербыстрый сео-оптимизированный сайт с начальным функционалом На готовую верстку нужно - выбрать хорошую админку или предложить framework - накрутить функционал 1. импорт данных из JSON 2. полнотекстовый поиск 3. сохранение запросов поиска пользователей в бд 4. скрипт который ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад