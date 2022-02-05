Необходимо сделать рендеринг на стороне сервера для проекта выполненного фронтом на Vue 3 + Typescript. (GitHub) Бэкэнд уже написан (Django + Django Rest Framework), API сделано. Ссылка на проект [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3omJiwX]https://bit.ly/3omJiwX[/url] Объем работ: - Главная - Страница о компании - Страница Ипотека - ...
Нужно написать плагин под CMS LiteCart is 2.1.6. и LiteCart 2.3.2
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Нужно написать плагин под CMS LiteCart is 2.1.6. и LiteCart 2.3.2 для системы https://beezyycashier.com/api-doc.html#/
За пример нужно взять плагин под opencart https://github.com/BeeZyyCashier/opencart_3
Должна быть возможность добавлять платежные методы их у проекта может быть несколько.
Требования по написанию плагинов для интеграции
- Плагин должен поддерживать мультиязычность. По умолчанию должны быть представлены переводы для языков: RU, EN.
- Плагин должен содержать Readme файл с описанием процесса установки этого плагина.
- Исполнитель обязан провести локальное, а если возможно то и лайв, тестирование написанного плагина (тестирование: кода, логики, внешнего вида, процесса установки) прежде
чем передавать плагин в лайв тест заказчику (то есть нам).
- Работа считается выполненной после проверки работоспособности плагина (в лайв режиме) и после проверки кода на соответствие требованиям по качеству. Качество кода и реализованной логики
- Все функции и методы должны содержать: описание, список принимаемых аргументов, результат, который возвращает функция. Все это должно быть оформлено в виде phpDoc комментариев к функции.
- Логика должна предусматривать обработку ошибок (выдавать сообщения об ошибках пользователям, логировать ошибки и т.д.)
- Очень желательно, но не обязательно для обработки http запросов использовать специализированные, хорошо протестированные инструменты. Пример: Symfony Request https://github.com/symfony/http-foundation/blob/5.4/Request.php
- Http ответы должны следовать стандарту HTTP. Ответ должен содержать необходимые заголовки и возвращать http код ответа соответствующий выполненной логике.https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_заголовков_HTTP https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_кодов_состояния_HTTP
- Очень желательно, но не обязательно для отправки http ответов использовать специализированные, хорошо протестированные инструменты. Пример: Symfony Response https://github.com/symfony/http-foundation/blob/5.4/Response.php
- Для проверки код должен быть выложен в git репозиторий на Github или Bitbucket.
- В Readme должна быть краткая инструкция, что необходимо менять для совместимости с новыми версиями интегрируемой системы (например, какие параметры необходимо менять и где при появлении новых версий Wordpress.)
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