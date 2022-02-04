Программирование вебсайта

Нужен smart contract BEP 20 токен написанного на солидити на безопасность. Контракт должен давать возможность покупать токны но их продажа должна быть будет доступна только для определенных адресов которые будут указаны деплойером контракта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен супербыстрый сео-оптимизированный сайт с начальным функционалом
На готовую верстку нужно
- выбрать хорошую админку или предложить framework
- накрутить функционал
1. импорт данных из JSON
2. полнотекстовый поиск
3. сохранение запросов поиска пользователей в бд
4. скрипт который будет обходить БД, выбирать слова из словаря и формировать Категории и Теги
Все это хозяйство нужно протестировать, и разместить на сервере.
Проект будет дорабатываться, исполнитель подбирается не на разовую задачу
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