Сверстать визитку и установить на MODX

$700
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка656 просмотров
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Задача, с использованием реакт, эффектно сверстать сайт визитку (валидно, кросбраузерно, адаптивно) + сверстать портфолио отдельно по элементам ( всего около 9 работ). Все это установить на MODx с возможностью полного редактирования контента в дальнейшем. Верстка должна быть не пиксель перфект, но я буду требовательный к ней. Она не должна расходится с дизайномСсылка на дизайн - https://www.figma.com/file/ZerLOSM7SPxU7ULIh4SWfq/Untitled?node-id=0%3A1

Референс:

https://heksagraf.com/ - обратить внимание на стилизацию курсора, у нас он тоже на ховер или действия будет разный

http://preview.themeforest.net/item/grenada-creative-ajax-portfolio-showcase-slider-theme/full_screen_preview/22712618 - следовать в сетях и магнит к курсору

http://preview.themeforest.net/item/satelite-creative-ajax-portfolio-showcase-slider-theme/full_screen_preview/23325186 - первый экран, музык, анимацию поделиться и все действия курсора

https://media.karmanproject.org/about/ - тут анимация бургера меню

https://media.karmanproject.org/ - анимация работ

https://www.blueyard.com/ - прилоудер

  https://advanced.team/ - наведение на ссылки и кнопка стрелка и эффект от курсора

https://tympanus.net/Development/MagneticButtons/index4.html - кнопка

https://tympanus.net/Tutorials/webgl-mouseover-effects/step3.html - наведение на картинки кроме главного экрана

https://tympanus.net/Development/RapidImageHoverMenuEffects/index5.html - пункты в меню наведение

https://shildan.ouiwill.com/shildan-terracotta-rainscreen-featured-on-new-veterans-affairs-polytrauma-and-blind-rehabilitation-center - новости

https://thec8.com/404 - 404

https://codepen.io/aaroniker/pen/ZEYmPqM - анимация скачать в футоре

https://baillatstudio.com/en - меню  https://heksagraf.com/wypelnij-brief/ - оценка проекта

https://tympanus.net/Development/PreviewContentTransition/#content-1 - анимация наведение карточек портфеля. https://alcongroup.ru/projects#all - а тут прокрутка   https://alcongroup.ru/ - блок с услугами

https://tympanus.net/Tutorials/Fake3DEffect/index3.html - эффет на картинки в списке портфолио

https://media.karmanproject.org/the-unknown/ - появление элементов в выбранной работе

https://shildan.ouiwill.com/our_products - появление и раскрывание пункнтов в разделе карьера

https://sagirov.com/vacancies - анимация синего блока при прокрутке в карьере

MODX
2 года назад
NEW_LEVEL
Роман 
38 летГрузия
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
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