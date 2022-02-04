Разработка интернет-магазина

Добрый день, есть вопрос по wb api, пишите те, кто имел опыт в этой области. Также, возможно, не получается отправить post-запрос на другой сервер. Пишите те, кто имеет хороший опыт по отправке post-запросов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта https://pravovoe-soprovogdenie.ru/необходимо создать Интернет-магазин документов.
Интернет магазин должен делаться на отдельном дом. Стилистика Интернет-магазина должна соответствовать сайту https://pravovoe-soprovogdenie.ru/(исходники дизайна данного сайта предоставлю).
Интернет-магазин по структуре и функциональности должен быть схож с данным интернет-магазином: https://portal-yuridicheskih-uslug.ru/magazin-juridicheskih-dokumentov
В Интернет-магазине будет продаваться 40 документов.
Текст для Интернет-магазина и документы предоставим исполнителю.
Интернет-магазин должен иметь админ. Панель для добавления и редактирования продаваемых товаров (документов).
В своем предложении указывайте стоимость Вашей работы.
Срок исполнения.
И на какой платформе будет делаться Интернет-магазин.
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