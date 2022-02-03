Ищу специалиста знакомого с JBZOO

Opencart 1.5.6.4 PHP 7.4 Нужно Доработать, Исправить и настроить Предзаказ. 1) Сделать автоматическую доставку цифрового товара на email и в личный кабинет в определенный день, который должен устанавливаться в админке в карточке товара. Кнопка Купить должна изменится на Предзаказ. Как бы отмечаешь галочкой, товар по предзаказу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать элемент Download, сейчас там возможность загрузить файл/файлы, в карточке выводится просто иконка формата файла и ссылка/кнопка на скачивание, надо добавить загрузку фото, названия и описания.
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