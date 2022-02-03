Ищу специалиста знакомого с JBZOO

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка524 просмотра
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Нужно доработать элемент Download, сейчас там возможность загрузить файл/файлы, в карточке выводится просто иконка формата файла и ссылка/кнопка на скачивание, надо добавить загрузку фото, названия и описания.

2 года назад
portall
52 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
25 дней назад
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