Здравствуйте всем, есть проект с использованием Python. Подробнее про проект будет в личной переписке. Проект очень интересный и есть над чем поработать))))) Приступить за выполнение проекта нужно как можно быстрее . Укажите пожалуйста сразу ваш ...
Подготовить парсер данных о событиях на указанных сайтах
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что это такое: админка, где можно добавить сайт для отслеживания.
После чего робот будет каждый день проверять указанный сайт.
После проверки, алгоритм сравнит новый и старый варианты.
Если система заметит изменения, то укажет об это в ленте событий.
Какие могут быть события:
Добавление страницы на сайт
Изменение страницы на сайте
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