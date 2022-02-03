Подготовить парсер данных о событиях на указанных сайтах

Что это такое: админка, где можно добавить сайт для отслеживания.

После чего робот будет каждый день проверять указанный сайт.

После проверки, алгоритм сравнит новый и старый варианты.

Если система заметит изменения, то укажет об это в ленте событий.

Какие могут быть события:

Добавление страницы на сайт

Изменение страницы на сайте