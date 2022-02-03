Проект на Python

Веб-программированиеЗакрытнет заявок679 просмотров
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Здравствуйте всем, есть проект с использованием Python. Подробнее про проект будет в личной переписке. Проект очень интересный и есть над чем поработать))))) Приступить за выполнение проекта нужно как можно быстрее . Укажите пожалуйста сразу ваш телеграмм для связи, я сразу же вам отпишусь. Буду рада знакомству. Просьба студиям и компаниям не беспокоить.

Python
2 года назад
Lady_K29
Карина 
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад