Проект на Python

Здравствуйте всем, есть проект с использованием Python. Подробнее про проект будет в личной переписке. Проект очень интересный и есть над чем поработать))))) Приступить за выполнение проекта нужно как можно быстрее . Укажите пожалуйста сразу ваш телеграмм для связи, я сразу же вам отпишусь. Буду рада знакомству. Просьба студиям и компаниям не беспокоить.