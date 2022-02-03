Создать многопоточный скрипт автоматизации действий

Здравствуйте, нужно установить программу - facebook / webdriver на vps. И запустить с помощью неё тестовый скрипт. Пишите те, кто имеет хороший опыт в этом деле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать скрипт предположительно на Пайтон + Селениум который по API будет коннектится к антидетект-браузеру (типа Indigo, MultiBrowser или другие) ( в котором будут открываться уже созданные мной профили и выполняться скрипт).
Скрипт должен имитировать действия человека перемещать курсор и сделать пару переходов по сайту.
Так как бот многопоточный на каждый поток нужно сделать разные имитации кликов.
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