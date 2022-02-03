Создать многопоточный скрипт автоматизации действий

Нужно создать скрипт предположительно на Пайтон + Селениум который по API будет коннектится к антидетект-браузеру (типа Indigo, MultiBrowser или другие) ( в котором будут открываться уже созданные мной профили и выполняться скрипт).

Скрипт должен имитировать действия человека перемещать курсор и сделать пару переходов по сайту.

Так как бот многопоточный на каждый поток нужно сделать разные имитации кликов.