Разработать backend часть сайта

Есть готовый фронтенд проекта. На Vue2. Посмотреть можно тут - https://disk.yandex.ru/d/ycg_vNsnBViZIw

Есть проектное решение описанное под Django со стороны Backend

Необходимо

1) Произвести оценку стоимости и сроков работ по Backend-части

2) Прокинуть endpoint-ы до API для взаимодействия с Bakend-ом

3) Спроектировать API (Использовать swagger)

4) Настроить интеграцию с сервисом Звонков (twilio)

5) Настроить интеграцию с соц.сетями и проверку регистрации в них (12 шт)

6) Настроить авторизацию пользователя согласно описанной в проекте

7) Реализовать проверку выполнения Airdrop-ов

8) Реализовать выгрузку в формате xls или csv начислений на кошельки пользователей из админки.

9) Настроить интеграции с существующими нодами (в перспективе)

10) Модуль для управления контентом на фронтенде (фон \ кнопки тексты \ баннеры итд)

С Вашей стороны прошу отправить коммерческое предложение с указанием стэка на котором будет реализован проект. Детали можем обсудить в телеграм.

Локация - предпочтительнее команда \ исполнители из Екатеринбурга либо часовая дельта 1-2 часа +-