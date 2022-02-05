Установка Selenium

Веб-программированиеЗавершен1 заявка543 просмотра
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Добрый день,

нужно установить библиотеку Selenium и запустить на ней какой-нибудь тестовый скрипт, чтобы показать, что вы установили её правильно. Пишите те, кто может это сделать.

2 года назад
web_develop_r
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Squier13
31 годКазахстан
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$14
1 день
RUBWMZ
Задание выполнено в срок и качественно. Спасибо. Обращусь ещё раз. Всё выполнено именно так, как я и хотел. Благодарю.
Обсудили нюансы, установили, протестировали. Всё прошло удачно.
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