Доработка сайта на Symfony

Приветствую!

Для проекта на Symfony нужно сделать несколько задач для партнерской программы.

При переходе с нашего сайта на партнерский будут учитываться переходы от наших пользователей.

1) добавить новую категорию "Круизы"

2) при создании новой страницы сайта (только для админа сайта) попадающей в эту категорию, сделать возможность указать ссылку для перехода на другой сайт

Стоимость указана примерная, может обсуждаться.