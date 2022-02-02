Требуется донастроить redmine и установить плагины.

Что требуется донастроить:

1. Почтовые уведомления. Чтобы на почту падало письмо об изменении задачи или о том что добавлена новая задача и т.д.

2. Сделать так, чтобы приложенные ссылки открывались в новой вкладке браузера.

3. Если есть решение, то связать как то redmine с telegram. Решение такое было, но как будто оно прекратило существование.

Какие плагины следует установить:

1. Около 5 плагинов от https://www.redmineup.com/

- Redmine Checklists

- Redmine People

- Redmine CRM plugin

- Redmine Finance

- Redmine Zenedit

На данном этапе только Free версии. После того как их потестируем в работе скорее всего нужно будет обновить до PRO версии.

2. Redmine Gantt plugin: https://www.easyredmine.com/redmine-gantt-plugin

3. Возможно ещё какие-то плагины.