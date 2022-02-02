Доработки на Django.

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок651 просмотр
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Доработки на Django. ТЗ отправлю кандидатам в личку.

Бюджет 13 500 руб.

Django
2 года назад
yuryseryshev
26 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад