Сделать задачи по ТЗ [url=https://docs.google.com/document/d/1JNFsMLszeJxLQYWa8wSfE783ugbSep9ZD7NI8v9I0Xo/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1JNFsMLszeJxLQYWa8wSfE783ugbSep9ZD7NI8v9I0Xo/edit?usp=sharing [/url]Оплата по факту выполнения. Антибот: 15+37=?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработки на Django. ТЗ отправлю кандидатам в личку.
Бюджет 13 500 руб.
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