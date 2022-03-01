Backend Разработчик Python(Django)

Backend Разработчик

- вёрстка сайтов с использованием HTML5 и CSS3;

- Язык программирования Python, PEP8, ООП на Python, SQLAlchemy

- разработка с применением Django, Django ORM;

- В ходе работы над проектами в Django успешно выполнил следующие задачи:

- Сохранение найденной информации в базу данных

- Главная страница сайта со списком объявлений

- Система авторизации пользователей

- Система регистрации пользователей

- Сохранение пользователей в базу данных

- Система запоминания пользователя

- Личный кабинет пользователя

- Фильтр поиска по тегу

- Восстановление\ смена пароля пользователя

- Редактирование профиля пользователя

- Редактирование объявлений, учет лайков под

объявлениями, комментарии.

- Основы работы в БД SQL

- Умение создавать интерактивные страницы на JavaScript;

- Применение IDE, полезных приёмов и средств автопроверки кода;

- Контроль процесса выпуска различных версий программ (GIT);

Ссылка на мой профиль на github (https://github.com/KrasovskihIA)