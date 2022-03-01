Backend Разработчик
- вёрстка сайтов с использованием HTML5 и CSS3;
- Язык программирования Python, PEP8, ООП на Python, SQLAlchemy
- разработка с применением Django, Django ORM;
- В ходе работы над проектами в Django успешно выполнил следующие задачи:
- Сохранение найденной информации в базу данных
- Главная страница сайта со списком объявлений
- Система авторизации пользователей
- Система регистрации пользователей
- Сохранение пользователей в базу данных
- Система запоминания пользователя
- Личный кабинет пользователя
- Фильтр поиска по тегу
- Восстановление\ смена пароля пользователя
- Редактирование профиля пользователя
- Редактирование объявлений, учет лайков под
объявлениями, комментарии.
- Основы работы в БД SQL
- Умение создавать интерактивные страницы на JavaScript;
- Применение IDE, полезных приёмов и средств автопроверки кода;
- Контроль процесса выпуска различных версий программ (GIT);
Ссылка на мой профиль на github (https://github.com/KrasovskihIA)
Портфолио
- Backend+frontend разработка личного сайта25 просмотров
- Back-end разработка личного блога27 просмотров
- Back-end разработка сайта для небольшой фирмы26 просмотров