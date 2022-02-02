Скорректировать цифры в калькуляторе

Нужно на сайте с калькулятором в поле Туристы поменять возраст с "от 3 до 65 лет" и сделать "от 3 до 59 лет". А возраст "от 65 до 75 лет" поменять на "от 60 до 75 лет".

Если человеку 60 лет, то тарификация должна быть не по второму возрасту как сейчас, а по третьему в списке https://photo-screen.ru/i/897eKPJhr. Т.е страховка будет дороже.