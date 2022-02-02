Скорректировать цифры в калькуляторе

$5
Веб-программированиеЗавершен1 заявка58 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно на сайте с калькулятором в поле Туристы поменять возраст с "от 3 до 65 лет" и сделать "от 3 до 59 лет". А возраст "от 65 до 75 лет" поменять на "от 60 до 75 лет".

Если человеку 60 лет, то тарификация должна быть не по второму возрасту как сейчас, а по третьему в списке https://photo-screen.ru/i/897eKPJhr. Т.е страховка будет дороже.

2 года назад
natc_999
Наталья 
31 годКазахстан
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
ilya_javaAndroid
Илья 
18 летГермания
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$5
1 день
UAH
Все отлично. Быстро. Рекомендую!
Спасибо за заказ. Рекомендую!!!