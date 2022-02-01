Простенький лендос с оптимизацией сео под поисковики и соцсети (есть старый сайт, был в топ яндекс\гугл). Графический, текстовый

контент и логику предоставим (можем натянуть на ваш HTML шаблон). Структура: описание, форма запроса (включает подгрузку карты), обратная связь,

контакты. И раздел для вакансий. Сайт транспортно-логистической компании. Имеет историю обновлений. Нужен редизайн и продвижение.