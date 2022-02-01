Лендос с оптимизацией сео

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок507 просмотров
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Простенький лендос с оптимизацией сео под поисковики и соцсети (есть старый сайт, был в топ яндекс\гугл). Графический, текстовый

контент и логику предоставим (можем натянуть на ваш HTML шаблон). Структура: описание, форма запроса (включает подгрузку карты), обратная связь,

контакты. И раздел для вакансий. Сайт транспортно-логистической компании. Имеет историю обновлений. Нужен редизайн и продвижение.

2 года назад
guest_16340599150468
2 года в сервисе
Был
2 года назад