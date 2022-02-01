Добавить тест по психологии на сайт (joomla))

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок566 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт психолога, вроде создан на joomla, туда нужно создать скрипт прохождения теста с выводом результата, тест и сайт скину в личку, с вас финальная стоимость

Joomla
2 года назад
XIIIcool
Максим 
34 годаПольша
10 лет в сервисе
Был
15 дней назад
  • Похожие заказы

  • Разработка структуры сайта

    $290

    Разработка сайта-системы тестирования. Требуется только работоспособная структура, без дизайна. Подробности в файле ТЗ. Там же пример. Более подробные подробности в личной переписке. Бюджет не более $300-320 (зависит от исполнителя). ТОЛЬКО БЕЗОПАСНЫЕ ПЛАТЕЖИ.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Дописать функционал для определения качества видео в плеере на React

    Нужно в зависимости от скорости интернета пользователя подгружать видео в соответствующем качестве.  Работать с сервером не нужно, данные моковые. Стек : React/TypeScript.

    React
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Проблема с плагином WPML на Wordpress

    Задача не сложная для знающего разработчика. Сайт на Wp, проблема с плагином WPML Столкнулся с проблемой, добавил строки для перевода в шаблон, формата __( 'Заказать', 'true-translations' ) Но проблема в том что их перевод не отображается на ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Ioncube

    Нужно закодировать файл php5.6-7.1 через [url=https://www.ioncube.com/][b]ioncube[/b][/url]. Оригинал function.php Нужно закодировать обратно function2.php Оба файла в архиве.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Лендинг, Одностаничник

    Есть основной Лендинг одностаничник, нужно сделать скопировать еще один и подкорректировать текста (второй нужен для трафика)Все это положить на какой-то бесплатный хост, и провязать домен За это отдельная Оплата, по оплате не обижу!

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать интерактивную анимацию

    Для обучения сотрудников нужен электронный тренажер.  Обрезка дерева. Создаем мультяшные дерево.  Курсор превращается в ножницы или секатор. Пользователь кликает в места на ветках где нужно обрезать.   Ветка падает. В двух или трех местах. После этого ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Букмекерская контора

    🔵 нужна букмекерская контора❗️❗️❗️Актуально для тех, у кого есть подобный кейс, имеет готовый код.С нуля разрабатывать НЕНУЖНО❗️❗️❗️🔵 Бюджет: 3000 - 5000 $  🔵 Краткое ТЗ: Платформа должна включать:  ▫️Фронтенд: пользовательский интерфейс с возможностью добавлять в корзину(купон) спорт. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад