Разработка сайта-системы тестирования. Требуется только работоспособная структура, без дизайна. Подробности в файле ТЗ. Там же пример. Более подробные подробности в личной переписке. Бюджет не более $300-320 (зависит от исполнителя). ТОЛЬКО БЕЗОПАСНЫЕ ПЛАТЕЖИ.
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Есть основной Лендинг одностаничник, нужно сделать скопировать еще один и подкорректировать текста (второй нужен для трафика)Все это положить на какой-то бесплатный хост, и провязать домен За это отдельная Оплата, по оплате не обижу!
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