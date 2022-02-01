Создать pop-up окно на лендинг Tilda

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки548 просмотров
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Виджет должен появляться на ПК в правом нижнем углу, на мобильных устройствах - в верхнем левом углу. Вид - как на фото.Виджет должен иметь возможность закрыть его нажатием на крестик. 

Появляться должен с задержкой 5 секунд после открытия лендинга. Продолжительность показа - 5 секунд, после должен автоматически пропадать. Интервал между показами - от 15 до 35 секунд. Лимит показов на одного посетителя - 10 раз, дальше виджет должен возникать повторно не раньше чем пройдет 24 часа. 

Tilda
2 года назад
Alina34241
Алина 
24 годаУкраина
2 года в сервисе
Была
2 года назад