Парсинг с 3ех сайтов

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки564 просмотра
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Надо спарсить несколько категорий с трех сайтов и залить на мой сайт (opencart 2.3). На одном сайте есть водяные знаки - их надо убрать

2 года назад
Romanson0608
Роман 
40 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад